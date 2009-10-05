Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 143
Alisa kümmert sich nach dem Unfall um Jonas und wird dabei tatkräftig von Christian unterstützt. Im Krankenhaus sorgt sich die ganze Familie Lenz um Jonas' Gesundheit, doch der Arzt kann schließlich vorsichtig Entwarnung geben. Während sich Bernhardt zunächst panisch mit Oskars Wagen versteckt, gerät Oskar kurzzeitig in Verdacht, der flüchtige Unfallverursacher zu sein. Als er Jonas einen Krankenbesuch abstatten will, platzt er zufällig in ein Gespräch zwischen Alisa und Dana über deren Affäre mit Jonas. Derweil fürchtet Betty, durch ihre exotische Variation des Cateringauftrags, den sie für Robert ausgeführt hat, ihre Jobchancen im Mona-Lisa gründlich vermasselt zu haben.
