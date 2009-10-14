Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 150
Alisa versucht gemeinsam mit Betty in Göttingen Verwandte ihres Vaters zu finden, die als mögliche Organspender für Jonas in Frage kommen könnten. Währenddessen versucht Christian, Jonas neuen Mut zu machen. Dabei erkennt Jonas, dass Christian und Alisa sich noch immer lieben. Er fordert Alisa auf, keine Zeit mehr zu verlieren. Dana weiß nicht, wie sie mit der Nachricht, dass sie schwanger ist, umgehen soll. Als Jonas ihr eine Liebeserklärung macht, ist Dana kurz davor, ihm von seiner möglichen Vaterschaft zu erzählen. Bernhardt sieht davon ab, Lars für sein Foul zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen beschließt er, Lars und seiner Familie etwas Gutes tun.
