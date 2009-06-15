Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 070
Alisa ist glücklich, dass Liliana ihre Geschäftspartnerin werden will. Auch wenn der Streit mit ihrer Mutter sie traurig macht, weiß sie doch sicher, dass sie ihrem Traum folgen und ihr eigenes Leben leben muss. Während Christian sich zunehmend wieder in der Firma engagiert, schafft Ellen es nicht, sich dem Leben zu stellen. Erst als sie von Lilianas Engagement für Alisas Firma erfährt, wird sie aktiv, um Christian nicht wieder an Alisa zu verlieren. Die Recherchen von Tamara und Lars hinsichtlich Lilianas Vergangenheit schlagen große Wellen. Ludwig beschließt, den Umschlag mit den Beweisen für Lilianas wirkliche Herkunft zu vernichten, doch er erleidet kurz vorher einen Schwächeanfall. Als Gudrun ihm besorgt zu Hilfe eilt, entdeckt sie auf dem Boden einen funkelnden Ohrring. Gudrun wird schlagartig klar, wer die leibliche Mutter von Alisa und Jonas sein könnte.
