Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 065

TelenovelaStaffel 5Folge 5vom 08.06.2009
Folge 065

Folge 065Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 065

43 Min.Folge vom 08.06.2009

Alisa lernt Pauls an Alzheimer erkrankten Vater kennen. Als sie merkt, wie liebevoll Paul mit seinem Vater umgeht, sieht sie ihn plötzlich mit ganz anderen Augen. Doch die Begegnung mit Pauls Vater löst noch etwas anderes in ihr aus: Wieder wird Alisa schmerzvoll der Verlust ihres eigenen Vaters bewusst. Unterdessen sind Gudrun und Karl entschlossen, ihre Altersvorsorge aufzulösen, um Alisa von ihrem Schuldenberg zu befreien. Als Liliana jedoch ihrerseits beschließt, sich finanziell und fördernd für Alisa einzusetzen, fühlen sich Gudrun und Karl in ihrem Stolz verletzt und in den Hintergrund gedrängt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen