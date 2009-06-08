Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 065
43 Min.Folge vom 08.06.2009
Alisa lernt Pauls an Alzheimer erkrankten Vater kennen. Als sie merkt, wie liebevoll Paul mit seinem Vater umgeht, sieht sie ihn plötzlich mit ganz anderen Augen. Doch die Begegnung mit Pauls Vater löst noch etwas anderes in ihr aus: Wieder wird Alisa schmerzvoll der Verlust ihres eigenen Vaters bewusst. Unterdessen sind Gudrun und Karl entschlossen, ihre Altersvorsorge aufzulösen, um Alisa von ihrem Schuldenberg zu befreien. Als Liliana jedoch ihrerseits beschließt, sich finanziell und fördernd für Alisa einzusetzen, fühlen sich Gudrun und Karl in ihrem Stolz verletzt und in den Hintergrund gedrängt.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises