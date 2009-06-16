Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 071
Alisa plant mit großem Elan ihr Kristallschmuckatelier, das sie gemeinsam mit Liliana eröffnen will. Auch die Begegnung mit Christian und Ellen an ihrer zukünftigen Arbeitsstätte kann Alisas Begeisterung nicht dämpfen. Christian hingegen schmerzt Alisas Distanz. Gudrun versteigt sich immer mehr in den Gedanken, dass Liliana die Mutter von Alisa und Jonas sein könnte. Sie fürchtet, ihre Kinder an Liliana zu verlieren, zumal sie mit Bestürzung feststellen muss, dass sich Alisa und Liliana auch noch blendend verstehen. Karl steht Gudruns Verdacht skeptisch gegenüber. Doch als er den Ohrring mit Alisas Anhänger vergleicht, muss er feststellen, dass die Ähnlichkeit frappierend ist ...
