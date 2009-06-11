Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen
Staffel 5 Folge 8
vom 11.06.2009
43 Min.
Ab 12

Eigentlich hat sich die Familie Lenz gerade erst wieder miteinander versöhnt, doch während Gudrun sich für Alisa eine Festanstellung in einem Betrieb wünscht, hat Alisa beschlossen, ihrem Herzen zu folgen und erneut den Traum der Selbstständigkeit zu wagen. Jonas kann Dana in letzter Sekunde vor einer Vergewaltigung retten. Als Dana in ihrem desolaten Zustand nicht nach Hause zu Oskar will, kümmert sich Jonas rührend um sie. Dana wird schmerzlich bewusst, dass sie Oskar nicht so viel zu bedeuten scheint wie er ihr. Sie beschließt, ihr Leben in den Griff zu bekommen und um ihre Ehe zu kämpfen.

