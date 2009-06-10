Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 067
Alisa ist froh, dass sie die Hilfe ihrer Familie angenommen und sich mit ihren Eltern versöhnt hat. Jetzt kann sie zuversichtlich in die Zukunft blicken und sich vollends auf ihren Traum konzentrieren: das Schleifen von Kristallen für eine eigene Schmuckkollektion. Paul ermutigt sie, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Bei einem Essen mit Monas Mutter Francesca kommen sich Alisa und Paul näher. Dana ist verzweifelt, als sie entdeckt, dass sie für eine Bikini-Kampagne gegen ein jüngeres Model ausgetauscht wurde. Am Boden zerstört sucht sie den Country Club auf, um ihren Kummer in Alkohol zu ertränken. Als Dana sich auf einen Flirt mit einem fremden Mann an der Bar einlässt, gerät sie in große Gefahr.
