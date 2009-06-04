Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 063
43 Min.Folge vom 04.06.2009Ab 6
Alisa schwankt zwischen Trauer und Wut, als Christian glaubt, Alisa habe sich die Affäre zwischen Oskar und Ellen nur ausgedacht, um ihn zurückzugewinnen. Sie bricht endgültig mit Christian. Auch Paul ist wütend und verzweifelt, als er feststellt, dass er weiterhin von Oskar abhängig und zum Schweigen verurteilt ist. In ihrem Kummer suchen Alisa und Paul Trost beieinander. Bernhardt Hundt hingegen läuft die Zeit davon: Karl ist ihm und Oskar auf die Spur gekommen. Fieberhaft versucht Bernhardt zu verhindern, dass Karl und Ludwig den falschen Prototypen in seinem Schrank entdecken.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises