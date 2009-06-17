Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 072
43 Min.Folge vom 17.06.2009
Alisa wird bei der Gründung des Kristallschmuckateliers in jeder Hinsicht von ihrer Geschäftspartnerin Liliana unterstützt. Liliana genießt Alisas Nähe und spürt eine ihr unerklärliche Verbundenheit mit ihr. Karl will Klarheit bezüglich Gudruns Verdacht und beschließt heimlich, einen Gentest zu machen. Gudrun indes kann es nicht abwarten und begibt sich in die Höhle des Löwen. Bei den Castellhoffs will sie weitere Anhaltspunkte für ihren Verdacht finden, doch unglücklicherweise läuft sie dabei ausgerechnet Horst in die Arme.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises