Studio 100 KidsStaffel 3Folge 11vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire setzt ihre beiden Freundinnen unter Druck. Von Chanel erwartet sie Paparazzi-Fotos von Lotte und Jan. Und Hedwig soll gefälligst die Charity-Veranstaltung hochkarätig vorbereiten. Sie selbst gerät immer mehr in die Kritik ihrer Mutter. Merel erfährt, dass Antoine nach seinem Sturz gar nicht mehr reiten will. Die beiden beschwindeln Antoines Vater. Oliver ist zu Tode betrübt. Cindys Freund scheint eine echte Herausforderung zu sein. Merel versucht, ihn aufzumuntern. Jan und Lotte sind sich in der Zwischenzeit sehr nahe gekommen. Merel weiß noch nichts davon.

