Twinkie, die Schildkröte

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Twinkie, die Schildkröte

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel erwischt Jan und Lotte, die sich inniglich küssen und die „Z-Girls“ erfreuen sich am Leid der Beteiligten. Marie-Claire ist immer noch auf der Suche nach einem beeindruckenden Stunt für ihre Charity-Veranstaltung. Chanel findet einen Reiter, der vor Jahren die „Blinde Wand“ geritten ist. Das ist eine halsbrecherische, wahnsinnig gefährliche Attraktion und der Reiter lehnt spontan ab. Als er jedoch davon hört, dass es um Babyschildkröten in Guatemala geht, willigt er in Gedenken an seine verstorbene Schildkröte Twinkie ein. Merel beschließt nie wieder in den Reitstall zu gehen, doch Frau De La Fayette droht ihr eine Klage wegen Vertragsbruch an.

Studio 100 International
