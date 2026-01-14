Amika
Folge 2: Bye, bye Merel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merels Freude erhält einen satten Dämpfer als sie Herrn De La Fayette trifft und er nichts von einer Überraschung weiß. Auch Jan verhält sich merkwürdig. Merel ist erschüttert, als sie erfährt, dass Lotte ihre Stelle eingenommen hat. Doch das alles wird noch durch Marie-Claires Freude getoppt, die sie glatt vor die Tür setzt. Durch das Auslandsengagement ihres Vaters in einer chinesischen Chips-Fabrik ist Marie-Claire wieder auf dem aufsteigenden Ast. Sie kann ihre Mutter überzeugen, sie zur Managerin des Reitstalls zu ernennen.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6