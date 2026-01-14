Amika
Folge 4: Amika stellt sich quer
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver wird von Christine interviewt. Ganz der coole Macho baggert er sie frontal an. Das Ergebnis ist ein eher diffamierender Artikel über ihn. Der Baron hatte im Vorfeld einen Vertrag abgeschlossen, aus dem hervorgeht, dass sein Sohn Antoine auf Amika unterrichtet wird. Casper, der Chef-Trainer des Pferdehofs, ist damit vollkommen überfordert. Amika wehrt sich gegen ihn und Marie-Claire. Erst als Merel auf dem Reiterhof auftaucht, wird er weich und zahm. Herbert beauftragt Merel, ab sofort Amikas Training zu übernehmen.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6