Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Das Liebesgeständnis

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 20vom 14.01.2026
Das Liebesgeständnis

Das LiebesgeständnisJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 20: Das Liebesgeständnis

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel und Till verbringen einen gemeinsamen Abend miteinander. Endlich reden sie auch über die Beziehung zwischen Saskia und Till. Till macht Merel klar, dass seine Liebe zu Saskia nichts an seiner Liebe zu Merel oder ihrer Mutter ändert. Als Cindy mit Oliver reden will, hat dieser sofort ein schlechtes Gewissen, weil er zu wenig übt. Vollkommen überraschend gesteht Cindy Oliver, dass sie sich in ihn verliebt hat. Die „Z-Girlz“ sind nach wie vor auf dem intriganten Pfad gegen Merel unterwegs. Als Marie-Claire erfährt, dass ihr Vater die Reitschule verkaufen möchte, ist sie geschockt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen