Amika
Folge 5: Der Liebes-Cocktail
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Da Merel die einzige ist, die mit Amika umgehen kann, bittet Herbert sie eine Stelle als Reitlehrerin speziell für Amika anzunehmen. Jan schafft es, sie trotz massiver Bedenken zu überreden und Merel nimmt die Stelle an. Marie-Claire schmiedet inzwischen mit ihren beiden Freundinnen Rachepläne gegen die neue Reitlehrerin. Auch Oli hat Großes vor. Cindy - eine bekannte Sängerin - hat ihm angeboten, mit ihm gemeinsam ein Duett zu singen. Davor möchte sie ihn aber persönlich kennenlernen. Olis Plan, Cindy mit einem Liebes-Cocktail zu verführen, geht gründlich schief.
