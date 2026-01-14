Oliver, der AutomechanikerJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 6: Oliver, der Automechaniker
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel hat schreckliche Angst, Amika mit dem Unterricht für Antoine zu überfordern. Mit einem kleinen Vortrag über Amika und die Sicherheit von Reitkappen verschafft sie sich etwas Luft. Nachdem das Kennenlernen zwischen Oliver und Cindy schiefgegangen ist, kommt ihm das Glück zur Hilfe: Cindys Auto hat einen Platten. Oliver nutzt die Situation für sich und schafft es, dass Cindy zumindest noch einmal über ein Duett nachdenken will. Saskia und Till wahren immer noch ein Geheimnis. Selbst auf die konkrete Frage von Merel, worum es sich handelt, kneift ihr Vater.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6