Amika
Folge 15: Das betrügerische Event
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Louise stellt Marie-Claire vor die Alternative, sich entweder endlich angemessen um die Reitschule zu kümmern oder sie wird in die Kantine gesteckt. Marie-Claire ist außer sich. Dazu kommt, dass Merel anfängt, ihr die Stirn zu bieten. Ihr Spenden-Event ist kläglich aufgeflogen. Auch der Baron zieht sich mit seinen Freunden vom Pferdehof zurück. Cindy zeigt ihre Gefühle für Oliver mehr als deutlich. Als Olivers Manager ihn darauf hinweist, doch etwas offener den Avancen von Cindy gegenüber zu sein, ist Oliver schrecklich irritiert.
