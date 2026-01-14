Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 3Folge 23vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Louise und Marie-Claire sind nach wie vor dabei Herrn Cardinero zu vergraulen. Obwohl Marie-Claire das Abführmittel ausgetauscht hat, greift Marie-Louise zu einer neuen Flasche. Hedwig und Chanel bereiten gemeinsam mit dem kleinen Schwein die „Blinde Wand“ für Marie-Claire vor. Da Jan nichts Gutes ahnt, bietet er Merel seine Hilfe an. Die sträubt sich erst, sieht aber dann ein, dass sie ohne Jans und Lottes Hilfe doch sehr auf verlorenem Posten ist. Cindy schöpft langsam Verdacht, dass Oliver irgendetwas macht, von dem sie nichts wissen soll. Sie wird sauer und verlangt Aufklärung.

