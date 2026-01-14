Die Chance deines LebensJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 26: Die Chance deines Lebens
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbert teilt seiner Familie mit, dass der Pferdehof pleite ist und sie verkaufen müssen. Marie-Claire ist außer sich. Sie hat nur ihr neues Snowboard und den Kampf um die Eitelkeiten mit Hedwig im Kopf. Marie-Louise überzeugt Herbert, die Ersparnisse in die Chips-Fabrik in China zu investieren. Herbert reist nach China. Cindy lehnt jede weitere Zusammenarbeit mit Oliver ab. Saskia und Till freuen sich riesig für Merel, dass sie von der Royal Academy eingeladen wurde. Sie ahnen nicht, dass Merel entlassen wurde und ihr der Umgang mit Amika verboten ist. Till spürt die Unsicherheit seiner Tochter und fordert eine Aufklärung.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6