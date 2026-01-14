Amika
Folge 47: Spionin Mouskouri
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till, Saskia und Merel bereiten die Entführung von Amika vor. Ein Störsender soll helfen, die Überwachungsmonitore von Marie-Claire nutzlos zu machen. Da die Reichweite dieses Störsenders begrenzt ist, entschließt sich Saskia, als verkleidete Spionin in die Villa einzudringen und so die gesamte Überwachung Amikas lahmzulegen. Dabei entdeckt Merel, dass Cindy und Oliver sich küssen. Doch da sie sehr weit weg ist, erkennt sie nicht, dass dieser Kuss gegen Olis Willen geschieht und von Cindy eindeutig bewusst inszeniert wurde. Merel ist erschüttert und sagt die „Operation Amika“ ab.
Amika
