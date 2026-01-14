Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Mission Casino

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 48vom 14.01.2026
Mission Casino

Mission CasinoJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 48: Mission Casino

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Casino-Nacht ist in vollem Gange, als sich Merel, Till und Saskia auf den Pferdehof schleichen. Merel mischt sich mit einer Perücke unter die Gäste und möchte so den Störsender zu den Monitoren bringen. Aber der Sender fällt in einen Sektkühler und geht kaputt. Oliver versucht, Merel so schnell wie möglich aus dem Casino zu bringen, bevor sie jemand entdeckt. Doch Marie-Claire stellt sich ihm in den Weg und möchte seiner neuen Freundin, sprich Merel, vorgestellt werden. Lotte und Jan kümmern sich unterdessen um die Bodyguards. Sie bieten ihnen jeweils ein Glas Champagner an, in dem ein Schlafmittel aufgelöst ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 Kids
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen