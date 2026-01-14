Amika
Folge 48: Mission Casino
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Casino-Nacht ist in vollem Gange, als sich Merel, Till und Saskia auf den Pferdehof schleichen. Merel mischt sich mit einer Perücke unter die Gäste und möchte so den Störsender zu den Monitoren bringen. Aber der Sender fällt in einen Sektkühler und geht kaputt. Oliver versucht, Merel so schnell wie möglich aus dem Casino zu bringen, bevor sie jemand entdeckt. Doch Marie-Claire stellt sich ihm in den Weg und möchte seiner neuen Freundin, sprich Merel, vorgestellt werden. Lotte und Jan kümmern sich unterdessen um die Bodyguards. Sie bieten ihnen jeweils ein Glas Champagner an, in dem ein Schlafmittel aufgelöst ist.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Studio100