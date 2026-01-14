Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Schnee-Eule

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 49vom 14.01.2026
Schnee-Eule

Schnee-EuleJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 49: Schnee-Eule

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel, Saskia und Till planen generalstabsmäßig die Entführung von Amika. Die Anbringung des Störsenders in der Nähe der Monitore geht schief, aber die Bodyguards können ausgeschaltet werden. Mit vereinten Kräften gelingt es Merel und Till Amika aus seinem Hochsicherheitstrakt zu entführen und in den Wald zu fliehen. Doch dort wartet schon Chanel, abgestellt von Marie-Claire.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen