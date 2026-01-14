Amika
Folge 49: Schnee-Eule
Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel, Saskia und Till planen generalstabsmäßig die Entführung von Amika. Die Anbringung des Störsenders in der Nähe der Monitore geht schief, aber die Bodyguards können ausgeschaltet werden. Mit vereinten Kräften gelingt es Merel und Till Amika aus seinem Hochsicherheitstrakt zu entführen und in den Wald zu fliehen. Doch dort wartet schon Chanel, abgestellt von Marie-Claire.
