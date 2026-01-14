Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika
Studio 100 International
Staffel 3
Folge 51
vom 14.01.2026
Folge 51: Reiterhof oder Casino?
15 Min.
Ab 6

Cardinero macht Merel den Vorschlag, gegen Marie-Claire anzutreten und noch einmal die „Blinde Wand“ zu reiten. Gewinnt sie, rettet ihr Sieg den Reiterhof und Amika. Ihre Niederlage würde die Errichtung eines Casinos bedeuten. Merel lässt sich darauf ein. Marie-Claire hat wieder ihre beiden „Z-Girlz“ zur Seite, die dieses Mal eine Box voller Mäuse loslassen wollen. Oliver, der sich wie abgesprochen die ganze Zeit von Merel fernhält, bekommt von Cindy die Zustimmung, dass er Merel unterstützen kann.

