Amika
Folge 51: Reiterhof oder Casino?
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cardinero macht Merel den Vorschlag, gegen Marie-Claire anzutreten und noch einmal die „Blinde Wand“ zu reiten. Gewinnt sie, rettet ihr Sieg den Reiterhof und Amika. Ihre Niederlage würde die Errichtung eines Casinos bedeuten. Merel lässt sich darauf ein. Marie-Claire hat wieder ihre beiden „Z-Girlz“ zur Seite, die dieses Mal eine Box voller Mäuse loslassen wollen. Oliver, der sich wie abgesprochen die ganze Zeit von Merel fernhält, bekommt von Cindy die Zustimmung, dass er Merel unterstützen kann.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6