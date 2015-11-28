Anna und die Liebe
Folge 5: Episode 5
24 Min.Folge vom 28.11.2015Ab 12
Katja, Mia und Alexander haben im Teamwork herausgefunden, dass Gerrit hinter der Entführung steckt. Über ihre gemeinsame Suche und die tolle Zusammenarbeit sind sich Mia und Alexander näher gekommen. Alexander ahnt, dass sich hinter Mias rauer Fassade eine gefühlvolle Frau verbirgt ...
