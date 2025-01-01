Anna und die Liebe
Folge 7: Episode 7
24 Min.Ab 12
Natascha bemerkt, dass der besorgte Richard ihr folgt. Sie kann ihn abschütteln und erscheint zur Geldübergabe, die Gerrit an seinem eigenen Grab inszeniert, um Natascha zu demütigen. Doch als Natascha ihrem totgeglaubten Sohn gegenüber steht, überwältigen beide die Emotionen. Es kommt zu einem letzten, versöhnlichen Moment, bevor Gerrit von der Blutvergiftung geschwächt zusammenbricht ...
