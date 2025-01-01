Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 11

SAT.1 Staffel 3 Folge 11
Episode 11

Anna und die Liebe

Folge 11: Episode 11

23 Min.Ab 12

Mia befürchtet, dass Alexanders Zuneigung für Annett bestimmt ist und zieht sich daraufhin enttäuscht zurück. Annett zieht den Schluss daraus, dass Mia in Alexander verliebt ist und sieht die Möglichkeit für eine neue Intrige ... Alexander sucht das klärende Gespräch mit Mia - so kann es zwischen ihnen nicht weitergehen. Als er ihr dann gegenüber steht, weiß er nicht wie ihm geschieht ...

