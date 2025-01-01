Anna und die Liebe
Folge 11: Episode 11
23 Min.Ab 12
Mia befürchtet, dass Alexanders Zuneigung für Annett bestimmt ist und zieht sich daraufhin enttäuscht zurück. Annett zieht den Schluss daraus, dass Mia in Alexander verliebt ist und sieht die Möglichkeit für eine neue Intrige ... Alexander sucht das klärende Gespräch mit Mia - so kann es zwischen ihnen nicht weitergehen. Als er ihr dann gegenüber steht, weiß er nicht wie ihm geschieht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen