Anna und die Liebe

Episode 5

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 28.11.2015
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 5: Episode 5

24 Min.Folge vom 28.11.2015Ab 12

Katja, Mia und Alexander haben im Teamwork herausgefunden, dass Gerrit hinter der Entführung steckt. Über ihre gemeinsame Suche und die tolle Zusammenarbeit sind sich Mia und Alexander näher gekommen. Alexander ahnt, dass sich hinter Mias rauer Fassade eine gefühlvolle Frau verbirgt ...

