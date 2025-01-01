Anna und die Liebe
Folge 16: Episode 16
24 Min.Ab 12
Alexander bleibt alleine zurück - ohne Mia. Nachdem sie ihm verkündet hat, dass sie einfach nicht zusammenpassen, bleibt Alexander hilf- und ratlos zurück. Anna versucht zwischen beiden zu vermitteln, doch gelingt es ihr weder, Alexander zu trösten, noch an Mia heranzukommen. Mia weigert sich sogar, den Brief von Alexander zu lesen, den er ihr auf die Rückseite eines Fotos geschrieben hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen