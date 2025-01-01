Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 9

SAT.1Staffel 3Folge 9
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 9: Episode 9

23 Min.Ab 12

Anna und Jonas sind eingeschlafen und befinden sich in einer Welt zwischen Leben und Tod - in diesem Fall in einer menschenleeren Agentur, wo sie das letzte Mal auf Gerrit treffen. Von ihm erfahren sie, dass sie die Agentur nur verlassen können, wenn sie den Fahrstuhl benutzen. Sie müssen feststellen, dass es tatsächlich keinen anderen Ausweg gibt, aber wohin fährt der Fahrstuhl?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen