Anna und die Liebe
Folge 10: Episode 10
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas werden in ein Krankenhaus gebracht. Jonas erwacht bald, doch Anna fällt ins Koma. Jonas sitzt die ganze Zeit an ihrem Bett - vergebens: Annas Herzschlag setzt aus ... Mia ist in Sorge um Anna ... Alexander spendet Trost - so gut er es in seiner eigenen Angst und Sorge kann. Mia tut der Beistand gut. Bis sie Alexander und Annett in vermeintlich trauter Zweisamkeit sieht - und ihre Eifersucht vor Annett nicht verbergen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
