Anna und die Liebe

Episode 18

SAT.1Staffel 3Folge 18
Folge 18: Episode 18

23 Min.Ab 12

Jojo und Anna finden Mia im Club und machen ihr klar, dass sie sie unterstützen werden und für sie da sind. Mia ist froh über so viel Zuspruch, betont jedoch auch, dass sie mit dem Kapitel Alexander abgeschlossen hätte. Als Mia kurz darauf Alexander sieht, merkt sie jedoch schnell, dass sie noch lange nicht so weit ist. Mia nimmt sich deshalb fest vor, sich ihrem Problem zu stellen ...

