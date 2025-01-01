Anna und die Liebe
Folge 100: Episode 100
23 Min.Ab 12
Nach Jojos Flucht und Alexanders Hochzeitsplänen ist Mia am Boden zerstört. Paloma rät ihr, sich Alexander zu offenbaren. Als Alexander Mia dann bittet, ihn bei der Suche nach Schröder zu unterstützen, nutzt sie die Gelegenheit, um mit ihm allein zu sein. Doch als er ihr ganz offiziell von seinen Zukunftsplänen mit Annett erzählt, fehlt ihr der Mut, sich ihm zu öffnen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen