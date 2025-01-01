Anna und die Liebe
Folge 104: Episode 104
24 Min.Ab 12
Mia nimmt resigniert zur Kenntnis, dass David scheinbar entlastet ist. Sie entschließt sich, Jojo nichts davon zu erzählen und tut auch sonst so, als würden ihr die Nackenschläge der letzten Zeit nichts ausmachen. Aber als sie sich mit Paloma auf einen Ausflug an einen Ort aus längst vergessener Zeit macht, wartet dort eine unverhoffte Überraschung auf sie ...
