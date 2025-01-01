Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 105

SAT.1 Staffel 3 Folge 105
Folge 105: Episode 105

23 Min. Ab 12

Auf der Verlobungsfeier hat David Alexander gegenüber völlig neue Töne angeschlagen. Alexander bietet David daraufhin das Du an, was dieser höflich ablehnt. Erst diese Reserviertheit überzeugt Alexander endgültig, dass Davids Friedensangebot ernst gemeint ist. Nur Annett, die ihren Bruder besser kennt, bleibt zunächst noch skeptisch ...

