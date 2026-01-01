Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 116

SAT.1Staffel 3Folge 116
Episode 116

Folge 116: Episode 116

24 Min.Ab 12

David ist nach seinem unfreiwilligen Geständnis alarmiert, doch nachdem er Mia in ihre Grenzen verwiesen hat, beruhigt er sich wieder einigermaßen. Er ahnt nicht, dass Annett durch Mia von seinem Patzer erfährt. Annett macht David schließlich schwere Vorwürfe und weist seinen erneuten Liebesschwur angewidert zurück. Zutiefst getroffen findet David Trost von unerwarteter Seite ...

