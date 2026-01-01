Anna und die Liebe
Folge 116: Episode 116
24 Min.Ab 12
David ist nach seinem unfreiwilligen Geständnis alarmiert, doch nachdem er Mia in ihre Grenzen verwiesen hat, beruhigt er sich wieder einigermaßen. Er ahnt nicht, dass Annett durch Mia von seinem Patzer erfährt. Annett macht David schließlich schwere Vorwürfe und weist seinen erneuten Liebesschwur angewidert zurück. Zutiefst getroffen findet David Trost von unerwarteter Seite ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen