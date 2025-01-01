Anna und die Liebe
Folge 118: Episode 118
24 Min.Ab 12
Alexanders Kuss nach Mias Rettung in der Lupang-Affäre hat Mia verunsichert. Was war das? Etwa nur eine Geste der Freundschaft? Wie dem auch sei, diese Geste löst in Mia eine Flut von Gefühlen aus. Als Richard Mia rehabilitiert und bittet, in der Firma zu verbleiben, ist Mia zunächst hin- und hergerissen. Will sie sich dem wirklich aussetzen und wieder mit Annett und David arbeiten?
