Anna und die Liebe
Folge 121: Episode 121
23 Min.Ab 12
Annett sieht nicht gerne, dass Alexander so eindeutig Position für Mia bezieht. Sie verlangt eifersüchtig, dass Alexander sich bekennt: Wem vertraut er - ihr oder Mia? Alexander windet sich aus der Situation, was Annetts Eifersucht nur weiter anfacht. Sie wendet sich mit der Bitte, das Problem Mia aus dem Weg zu räumen, an David ...
