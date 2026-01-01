Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 127

SAT.1Staffel 3Folge 127
24 Min.Ab 12

Susanne, Brigitte und Steffi beginnen ihren Plan, Jan-Maria Kron eine Lektion zu erteilen, in die Tat umzusetzen. Scheinbar zufällig stößt Steffi zu einem Treffen zwischen Susanne und dem Heiratsschwindler. Die beiden Frauen umgarnen Jan-Maria, doch plötzlich scheint Steffi Skrupel zu bekommen ...

