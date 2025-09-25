Anna und die Liebe
Folge 128: Episode 128
23 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Natascha steht unter Schock: Richard wollte sich nicht wegen einer anderen Frau von ihr trennen, sondern wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung. Glaubt er doch, ihr nicht mehr das Leben bieten zu können, das sie sich wirklich wünscht. Natascha geht in sich und trifft schließlich eine wichtige Entscheidung ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen