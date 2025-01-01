Anna und die Liebe
Folge 133: Episode 133
24 Min.Ab 12
Alexander hat Mia davon überzeugt, ihre persönliche Geschichte zum Zentrum des Spots zu machen. Als sie Enrique die Idee vorstellen, lehnt dieser aus Eifersucht auf Alexander ab. Doch als er mehr über Mias Geschichte erfährt, ändert er seine Meinung und überrascht sie auf eine Art und Weise, die die Eifersucht in Alexander aufkeimen lässt ...
