Anna und die Liebe

Episode 135

SAT.1Staffel 3Folge 135
Episode 135

Anna und die Liebe

Folge 135: Episode 135

23 Min.Ab 12

Annett ist begeistert, dass David mit dem Sexvideo nun eine schlagkräftige Waffe gegen Natascha in der Hand hat. Hiermit wird es ihnen gelingen, die Hochzeit zwischen Richard und Natascha zu verhindern. Die beiden ahnen nicht, dass ihr Vater und Natascha eben jene Hochzeit bereits festgelegt haben. Als Natascha sie davon in Kenntnis setzt, bricht Annett in Panik aus ...

