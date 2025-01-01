Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 137

SAT.1Staffel 3Folge 137
Episode 137

Episode 137Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 137: Episode 137

23 Min.Ab 12

Natascha fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Da der Schwangerschaftstest vor der Nacht mit David negativ war, weiß sie, nur David kommt als Vater in Frage. In ihrer Verzweiflung wendet sich Natascha an Richards Ärztin und alte Freundin, die ihrerseits eins und eins zusammengezählt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen