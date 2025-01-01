Anna und die Liebe
Folge 137: Episode 137
23 Min.Ab 12
Natascha fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Da der Schwangerschaftstest vor der Nacht mit David negativ war, weiß sie, nur David kommt als Vater in Frage. In ihrer Verzweiflung wendet sich Natascha an Richards Ärztin und alte Freundin, die ihrerseits eins und eins zusammengezählt hat ...
