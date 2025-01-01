Anna und die Liebe
Folge 140: Episode 140
24 Min.Ab 12
Alexander hat Annett versprochen, dass er niemandem von ihrer heimlichen Nierenspende erzählt. Darum kann er Mia auch keinen Grund geben, warum er ihre Verabredung verpasst hat. Mia geht natürlich davon aus, dass Alexanders Gefühle für sie nicht stark genug sind. Als dann auch noch Enrique Druck macht, bricht Mia zusammen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen