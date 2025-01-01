Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 142

Folge 142: Episode 142

23 Min.Ab 12

Mia befürchtet, dass es mit Alexander auf eine heimliche Affäre hinausläuft. Nach langem Abwägen und einem ausführlichen Gespräch mit Alexander, in dem er ihr klarmacht, dass sie niemandem weh tun, so lange niemand etwas weiß, kann sich Mia mit der Heimlichkeit anfreunden. Sie ahnt nicht, dass Annett längst Bescheid weiß und einen perfiden Plan in Gang setzt ...

