Anna und die Liebe
Folge 143: Episode 143
23 Min.Ab 12
Paloma und Julian haben einen grundlegenden Streit, der sich jedoch schnell wieder relativiert, als sie feststellen, wie viel sie eigentlich verbindet. Als Maik Zeuge dieser innigen Annäherung wird, keimt eine leise Eifersucht in ihm auf. Als er diese später in der Nacht Paloma gegenüber erwähnt, ist diese geschmeichelt, erklärt jedoch, dass es neben ihm nie einen anderen Mann geben werde ...
