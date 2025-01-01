Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 144

SAT.1 Staffel 3 Folge 144
Episode 144

Episode 144Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 144: Episode 144

24 Min. Ab 12

Mia ringt sich dazu durch, Alexander zu berichten, dass Annetts Genesung ernsthaft bedroht sei. Als Grund nennt sie Annetts Wissen über das, was zwischen Alexander und Mia in Rostock vorgefallen ist. Annetts Plan, Mia und Alexander damit ein schlechtes Gewissen einzureden, scheint aufzugehen. Doch Alexanders Reaktion überrascht beide Frauen gleichermaßen ...

