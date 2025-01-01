Anna und die Liebe
Folge 144: Episode 144
24 Min.Ab 12
Mia ringt sich dazu durch, Alexander zu berichten, dass Annetts Genesung ernsthaft bedroht sei. Als Grund nennt sie Annetts Wissen über das, was zwischen Alexander und Mia in Rostock vorgefallen ist. Annetts Plan, Mia und Alexander damit ein schlechtes Gewissen einzureden, scheint aufzugehen. Doch Alexanders Reaktion überrascht beide Frauen gleichermaßen ...
