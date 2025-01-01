Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 151

SAT.1Staffel 3Folge 151
24 Min.Ab 12

Mia kann den Schmerz über Alexanders Absage an sie und ihre Liebe kaum aushalten. Wie betäubt geht sie ihren Pflichten nach. Paloma gegenüber stellt sie die Schutzbehauptung auf, es ginge ihr gut. Wütend und enttäuscht von Alexanders Feigheit, stellt sie ihn zur Rede. Alexander beichtet daraufhin reumütig Annett, dass er nicht nur eine Affäre mit Mia gehabt hat, sondern sie geliebt habe ...

