Anna und die Liebe
Folge 156: Episode 156
24 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Jojo und Lily ist klar, dass sie nicht mehr lange unentdeckt auf dem Hausboot bleiben können. Aber wie fliehen, wenn Jojo keinen Pass hat? Mia hat die Idee, sich Maiks Pass "auszuleihen". Maik ist damit einverstanden und trifft mit Mia und Paloma Vorbereitungen. Alexander sorgt dafür, dass Mia unentdeckt zum Hausboot gelangt und sie dort zusammen Jojo in Maik verwandeln können ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
