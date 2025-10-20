Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 162

SAT.1Staffel 3Folge 162vom 20.10.2025
Folge 162: Episode 162

23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Maja will David mithilfe eines versteckten Diktiergeräts zu einem Geständnis bewegen. Als sie ihn mit dem Auto zu einem Termin fährt, erhält sie schließlich die belastenden Aussagen. Doch David kommt hinter ihren Plan, entreißt ihr das Diktiergerät und vernichtet es. Maja brennen daraufhin die Sicherungen durch. Sie tritt auf das Gaspedal und rast mit dem Auto auf eine Mauer zu ...

