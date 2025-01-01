Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 163

SAT.1Staffel 3Folge 163
Episode 163

Episode 163Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 163: Episode 163

23 Min.Ab 12

Enrique hat Mia mit einer Wette herausgefordert und erklärt, sie könne sich in ihn verlieben. Doch Mia bezweifelt stark, dass Enrique über Qualitäten verfügt, die sie an einem Mann schätzt. Als es auf Majas Abschiedfeier zu einer Annäherung zwischen den beiden kommt, scheint es ganz so, als würde Enrique die Wette gewinnen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen